Publiscopie : Électricité, hydrogène : Spac s’investit dans la transition énergétique

Spécialiste du transport et de la distribution d’eau, gaz et électricité, Spac prend en charge l’intégralité de vos projets, de la conception à la construction et mise en service de votre réseau ou d’un site de stockage. Son offre inclut des services connexes tels les achats, le commissioning, la formation d’opérateurs, la maintenance, la levée de financements, l’accompagnement à l’international.



”Aujourd’hui, le transport d’électricité haute tension enterrée constitue un axe fort de notre travail, confie Nicolas Duhamel, directeur du développement et des nouveaux segments. Nous construisons ainsi un tronçon de 270 km du “german corridor’, reliant les champs éoliens off shore du nord du pays vers la Bavière, pour les clients Tennet, 50 Hz et Transnet.”



Spac se positionne également sur des interconnexions du même type entre la France et l’Espagne (projet Inelfe 2) ainsi qu’entre la France et la Grande-Bretagne (projet Celtic).



PRÉPARER LA DISTRIBUTION D’HYDROGÈNE



En parallèle à son activité historique, Spac relève les défis d’avenir du transport des énergies renouvelables : éolien, photovoltaïque, biogaz, biomasse, méthanisation, captage de CO2, etc.



En procèdant à la réhabilitation progressive d’une partie de ses réseaux de gazoducs et de canalisations d’eau, Spac participe également au développement de la future ”dorsale hydrogène” européenne, réseau couvrant neuf États membres de l’Union européenne.



”Nous travaillons aussi à la canalisation de demain, qui pourra associer le transport d’hydrogène et de méthane , précise Nicolas Duhamel. À cet effet, dans le cadre d’un projet de R&D conduit avec l’école d’ingénieurs Mines ParisTech, nous mesurons l’épaisseur résiduelle et la durée de vie restante des canalisations en place pour déterminer celles qui seront réhabilitées ou changées.”



NOUVELLES ÉNERGIES DE MOBILITÉ



Depuis juillet 2021, répondant à un enjeu de RSE, Spac et Colas se positionnent sur des projets de mobilité électrique et hydrogène en vue de décarboner la flotte de véhicules et d’engins du groupe. Colas France a ainsi décidé de doter l’ensemble du parc automobile de ses collaborateurs de modèles électriques.



Dans toutes les agences (plus de 300 au total), des bornes de recharge seront progressivement installées. Les véhicules utiltaires fonctionneront au GNV également. Pour la mobilité ”lourde” des véhicules de chantier, des bornes ”hydrogen ready” seront posées. Spac et Colas Rail, entités dédiées aux réseaux ferrés, travaillent conjointement à une solution de production et distribution d’hydrogène pour les véhicules lourds et les trains.













Voir la version imprimable