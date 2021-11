Publiscopie : Du composant aux modules, la maîtrise à 100 % des solutions automatisées

Pour répondre avec précision aux problématiques de levage et de translation, Güdel améliore en continu son offre, du composant aux solutions complètes. L’entreprise, de taille mondiale, est devenue l’interlocutrice naturelle des principaux constructeurs automobiles (BMW, PSA, Renault…) et d’autres leaders tels que Michelin, Thales ou Airbus. Ses équipes répondent, avec la même écoute, aux bureaux d’études et aux intégrateurs, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire ou de la logistique. Avec un même objectif : fournir le bon module, mono- ou multi-axes, propre à déplacer des charges moyennes ou lourdes, de 20 kg à 6 tonnes. Généralement sollicité pour des mouvements linéaires, Güdel propose aussi, en catalogue, un module de rotation apprécié pour sa polyvalence.



DU SUR-MESURE À LA BONNE CADENCE



Translation de robots 7e axe (trackmotion) ou portiques, avec un seul ou plusieurs axes de déplacement, chaque module est entièrement conçu, fabriqué et testé par Gübel. ”Notre obsession, c’est de livrer des produits fiables et de tenir les délais”, assure Roger Deburgrave, directeur commercial.



Güdel a récemment breveté un réglage du pignon sur la crémaillère, utile pour machine-outil ou machine de découpe laser ou plasma. ”Notre exigence est la clé de la fidélité de nos clients, qui gardent certains équipements 20, 30 ou 40 ans” , conclut Roger Deburgrave.











