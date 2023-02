Publiscopie : Disposer rapidement d’un compresseur ou d‘un surpresseur en location

Quels que soient le moment ou l’endroit, vous pouvez louer un surpresseur ou un compresseur d’une des marques les plus reconnues au monde.



En effet, Aerzen Rental Solutions assure un service de location performant pour trois champs d’application principaux: l’oxygénation en traitement d’eau, le transfert pneumatique de matières pulvérulentes ou l’air process exempt d’huile.



” Il s’agit pour nos clients de trouver une solution s’intégrant aux process le plus rapidement possible, précise Cédric Borsani, son responsable. Nous sommes très souvent interrogés en cas de panne, de révision, de pic de production, de transfert d’unité de production ou de retard de livraison d’une machine neuve. ”



UNE LIVRAISON RAPIDE



Le parc de location disponible couvre l‘ensemble des besoins industriels en air sans huile: des groupes surpresseurs de type roots, des groupes compresseurs à vis et les éléments pour leur fonctionnement (tuyauteries souples et rigides pour raccordement ou groupes électrogènes). ” Nous assurons une prestation complète, du transport au déchargement, en passant par la manutention, complète Cédric Borsani. Grâce à nos nombreux dépôts répartis sur l’ensemble du territoire européen, nous sommes très réactifs et pouvons répondre vite à la demande. Nous assurons généralement une livraison sous 24 à 48 heures. ”



De plus, l’installation et la formation sont assurées pour une prise en main rapide. Grâce à la présence d’un variateur de fréquence dans les machines Aerzen Location, celles-ci s’intègrent sans difficulté dans le process existant.













Voir la version imprimable