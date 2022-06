Publiscopie : Digitalisez votre production dans l’aéronautique

Dans l’aéronautique, les équipementiers ont l’obligation de produire des pièces de qualité avec des tolérances serrées, dans des matières difficiles à usiner, à l’image des superalliages réfractaires, tout en maintenant la production à un coût économiquement viable, mais comment ?



C’est là que la digitalisation entre en jeu. Dans ce contexte, Francis Richt, directeur des Opérations Usinage Numérique chez Sandvik Coromant, explique à quel point il est essentiel de combiner solutions d’outillage et digitalisation afin de fabriquer sans erreur.



”L’industrie aéronautique fait face à des défis sans équivalents en termes de fabrication industrielle. La complexité des pièces dans leurs formes rend leur méthode de fabrication difficile. Par nature, avec des règles strictes de contrôle qualité, l’aéronautique impose par ailleurs une production sans erreur. Pour optimiser la fabrication, il est essentiel d’alimenter la préparation avec des données précises et fiables. ”



OPTIMISER LE PARTAGE ET L’IMPORTATION DE DONNÉES



CoroPlus® Tool Library de Sandvik Coromant est un logiciel web permettant à ses utilisateurs de gérer leurs bibliothèques d’outils et assemblés d’outils à partir des données standard disponibles sur les 900000 références et plus, issues de plusieurs fabricants d’outils coupants. Elles sont stockées dans le cloud, ce qui facilite le partage des données et leur importation dans les logiciels de FAO et de simulation pour créer des assemblés d’outils adaptés à chaque tâche d’usinage ou pour recevoir des préconisations spécialisées pour chaque application.



ÉVITER LA PERTE DANS LES MATIÈRES RARES ET COÛTEUSES



Les fabricants de l’aéronautique peuvent également améliorer leurs opérations en tirant parti de CoroPlus® Connected avec Silent Tools™ Plus, faire progresser l’efficience et optimiser la qualité de production, par une automatisation des procédés connectés.



Les adaptateurs Silent Tools™ Plus sont équipés de capteurs capables de mesurer certains paramètres importants (hauteur, température, charge) et transmettent les données à la machine pour permettre un gain de temps sur le montage des outils et un meilleur contrôle par l’opérateur pendant l’usinage. À la clé : accélération des durées de cycles, des gains de productivité et une meilleure protection des actifs et de la production.













