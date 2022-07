Publiscopie : Développez vos motorisations avec des experts de l’industrialisation

La vocation principale de Keep’Motion est d’accompagner les activités de R&D et d’innovation de ses clients dans le développement de solutions de motorisation spécifiques et de projets clés en main.



De l’analyse du besoin à la rédaction du cahier des charges technique, de la recherche de sous-traitants à la réalisation de prototypes, l’entreprise peut intervenir sur tout ou partie du process.



”Notre cœur de métier est la transformation de l’énergie électrique, confirme Ali Makki, son président. Mais notre particularité est de bien maîtriser la production et ses contraintes. Nous ne sommes pas simplement un bureau d’études. Nous avons les moyens de faire tout type de simulation en intégrant les problématiques de production et de procédés de fabrication.”



des délais très courts



Keep’Motion conçoit et développe également des solutions de motorisations spécifiques à partir de ses travaux de R&D. La société a notamment travaillé sur la production d’énergie et des projets d’hydroliennes, ainsi que sur des projets de motorisation électrique (du véhicule à la petite mobilité électrique).



”Nous avons la chance d’avoir à nos côtés une équipe jeune et motivée, étant très proche des universités et des écoles d’ingénieurs, précise Ali Makki. Nous sommes toujours à l’écoute de projets innovants pour développer un vrai savoir-faire français.”



Enfin, cette richesse en termes d’innovations est aussi la conséquence de la taille et de la flexibilité de la société : ”Le cœur du produit est intégré chez nous et nos partenaires sont locaux. Ce qui nous permet d’obtenir des délais très courts pour chaque projet.”













