Publiscopie : Deux leaders français formalisent leur partenariat

Internet des objets, cloud, big data analytics, blockchain, IA… Si l’industrie accélère sa transformation numérique, c’est parce que celle-ci est aujourd’hui incontournable pour répondre à des enjeux de compétitivité, de performance environnementale et de traçabilité.



LA CYBERSÉCURITÉ DEVIENT CRUCIALE POUR L’INDUSTRIE



Mais, en se digitalisant, l’industrie s’expose aux cybermenaces, qui représentent de vrais risques de mise à l’arrêt partielle ou totale des activités. D’où un enjeu devenu crucial : la sécurisation de chaque accès (humain ou machine) à l’infrastructure informatique des entreprises industrielles. Dans ce contexte, la signature d’un accord de partenariat entre Axians et WALLIX prend tout son sens.



DES EXPERTISES DÉDIÉES



Les deux entreprises ont beaucoup en commun (voir encadré ci-contre), à commencer par le fait d’être des acteurs de référence dans leurs champs d’activité respectifs. Marque IT de VINCI Energies, Axians répond aux enjeux de la transformation digitale et couvre l’ensemble des domaines de compétences portant l’innovation IT à travers des solutions efficaces et durables. Ne serait-ce qu’en France, l’entreprise compte 102 sites et plus de 4 000 collaborateurs. Mais elle est aussi présente dans 27 pays (où elle emploie 8 000 autres collaborateurs), et elle connaît actuellement une forte progression, particulièrement à l’international.



”Nous sommes de plus en plus organisés pour adresser les différents secteurs d’activité en leur dédiant des équipes spécialisées”, note Pascal Girard, responsable développement commercial Cybersécurité industrielle, Industrie 4.0 & IIoT. ”En l’occurrence, afin d’accompagner la transformation digitale de l’industrie, nous avons développé de solides expertises en matière de solutions applicatives et de data analytics, de réseaux d’entreprises et d’environnement de travail digital, de datacenters, de cloud et d’infrastructures télécom, et bien sûr dans le domaine de plus en plus critique de la cybersécurité.”



déJÀ de Belles références ensemBle



WALLIX, de son côté, est une entreprise française qui a largement démontré son excellence en matière de sécurisation des accès et des identités numériques. À tel point qu’en 2015, elle est devenue le premier éditeur européen de logiciels de cybersécurité à être coté en bourse (EuroNext, code ALLIX).



”La signature de notre partenariat avec Axians est le fruit d’une année de collaboration à succès”, explique Yoann Delomier, OT Team Leader chez WALLIX. ”Ensemble, nous avons déjà accompagné des entreprises industrielles (aéroportuaires, nucléaires, manufacturières, de la santé, etc.) sur des projets d’envergure de sécurisation des accès et des identités numériques. En renforçant les synergies entre nos équipes, et en formant celles d’Axians sur nos solutions, nous nous mettons en ordre de bataille pour répondre efficacement à une demande toujours plus forte, notamment du fait de la récente sophistication des cyberattaques.”



Précision : les deux partenaires travaillent actuellement sur l’intégration de la solution WALLIX au cloud privé de VINCI, ce qui facilitera et sécurisera les codéveloppements dans le futur.













