Publiscopie : Design et ergonomie pour le tri sélectif façon rossignol

Dynamisé par la règlementation, le marché du tri évolue. ”Depuis 2015, la loi sur la transition énergétique exige que les entreprises et les collectivités trient cinq flux de déchets (papier et carton, verre, métal, plastique, bois) ”, rappelle Éric Fayol, directeur commercial et marketing de Rossignol (100 salariés).



À la pointe des solutions de tri sélectif et d’hygiène depuis 1896, la PME mayennaise accompagne l’implantation de ”points d’apports volontaires” dans les entreprises et les collectivités. La gamme Cubatri adopte les couleurs de ses clients partout en Europe, les bornes de tri peuvent être logotypées et porter un message.



LE TRI URBAIN A LE VENT EN POUPE



”Nos solutions de tri pour l’intérieur (des bacs en métal recyclable, avec des portes latérales pour faciliter la collecte) sont faites pour être vues. Nous préconisons de les installer sur des zones de passage, près de la machine à café ou des imprimantes, à l’entrée des open spaces…”



De plus en plus de communes souhaitent aussi proposer des solutions de tri sélectif dans la rue. Pour répondre à cette demande, renforcée depuis la pandémie, Rossignol lance Artri, une gamme de poubelles urbaines, seules ou en îlot (déchets recyclables et autres flux) qui offrent la possibilité au citoyen de faire un premier tri.



Pour concilier esthétisme, ergonomie et durabilité, Rossignol intègre toutes les étapes : achats des matières premières, design, bureau d’études, fabrication, marketing, logistique, etc. Dans le paysage urbain, au bureau et à domicile, les bacs de tri deviennent ainsi des ”objets tendance” !













