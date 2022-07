Publiscopie : Des vissages parfaits avec des clés dynamométriques communicantes

Dans l’aéronautique ou le spatial notamment (secteurs d’activités très exigeants sur les process d’assemblages de pièces), les serrages d’écrous ne tolèrent aucun défaut. SAM Outillage propose des clés dynamométriques communicantes qui garantissent des serrages parfaits à plus de 99 % de précision.



Les clés Dynasam® 4.0 sont reliées en 4G ou en Wi-Fi sécurisé au réseau et à l’ordinateur du service méthodes et opérations du client. Sur ce dernier, le technicien procède au paramétrage de la clé et indique les couples de serrage (de 0,4 à 100 Nm) demandés pour chaque écrou à serrer.



Sur le manche de la clé, des diodes indiquent à l’opérateur la progression du serrage en temps réel. Si les diodes passent au vert, le serrage est conforme. Et, sur la version grande capacité, quand le couple exigé est atteint, la tête de la clé s’ouvre en deux, ce qui arrête le serrage automatiquement.



une technique unique



”Lorsque vous devez procéder au serrage de 80 écrous dans une chambre de combustion avec des couples en newtons mètres différents, grâce à la programmation de la clé effectuée en amont, vous êtes certain que chaque écrou sera serré avec le couple défini, indique Sébastien Bonhomme, directeur des opérations. Actuellement, nous sommes les seuls fabricants à proposer ce type de clés communicantes et à être référencés et qualifiés par les grands comptes de l’aéronautique.”



Les clés Dynasam® 4.0 existent en quatre versions, dont une destinée aux grands couples de serrage (de 10 à 100 Nm).



traçaBilité des serrages



La fonction communicante offre la possibilité de consulter sur PC, smartphone ou platform IoT, tout l’historique des vissages effectués par la clé avec les différents paramétrages demandés initialement par le client.



”Cette traçabilité des informations permettra par exemple à un soustraitant ou à un mainteneur de prouver que tous les serrages ont été réalisés selon les souhaits du constructeur et ceci lui permettra de tracer et garantir ses prestations” , précise Sébastien Bonhomme.



Par ailleurs, ces clés contribuent à la productivité, puisque l’opérateur va plus vite et est plus précis dans ses gestes. Les clés Dynasam® 4.0 offrent enfin un grand confort d’utilisation et réduisent les TMS car l’utilisateur sera certain de ne pas avoir à refaire tous les serrages de boulons s’il a fait une erreur.













