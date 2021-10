Publiscopie : Des vannes qui vous font gagner en sécurité et en qualité

Dans l’industrie alimentaire et les boissons, une manipulation prudente est une exigence de sécurité et de qualité. Des fonctions quotidiennes telles qu’un simple arrêt, mais aussi des tâches sensibles telles que le mélange, le dosage et le remplissage de milieux sensibles, liquides, pulvérulents ou solides nécessitent l’utilisation de vannes performantes. Cela inclut également les procédés pour le vide ou pour le séchage à haute température.



Les vannes EBRO obéissent aux directives les plus récentes et garantissent un haut degré de durée de vie, de fiabilité et de qualité du processus. En outre, EBRO a également créé son propre actionneur personnalisé et sa technologie d’automatisation pour un contrôle individuel de vanne de vanne avec le boîtier fin de course SBU IO-Link.



DE NOMBREUX ATOUTS QUALITÉ



Dans toutes les vannes EBRO, le corps en acier inoxydable s’ouvre en deux parties pour faciliter les processus de nettoyage CIP / SIP. La combinaison disque-arbre monobloc ne contient pas d’espaces morts (Z611-K). Les surfaces de disque en contact avec le produit ont un poli miroir anti dépot. Les matériaux utilisés ont été spécialement testés et certifiés pour une utilisation alimentaire, par exemple les manchettes certifiées CE1935/2004 et FDA.



Les actionneurs EBRO électriques et pneumatiques sont économes en énergie avec des technologies d’automatisation adaptées. Enfin des brides spéciales peuvent être ajoutées pour enlever les adhérences et nettoyer le disque.



UNE VANNE PAPILLON ANTI-FUITE ET ANTI-BACTÉRIE



La vanne Z 611-K a un corps démontable avec un disque/arbre réalisé en une seule pièce, ce qui évite tout risque de rétention de liquide et de développement bactérien. Elle convient particulièrement aux processus où un changement fréquent de la manchette est nécessaire, comme dans l’industrie des boissons.











