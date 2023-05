Publiscopie : Des unités mobiles sur mesure de traitement des eaux

” Notre particularité, chez ATR Créations, est d’être spécialisée dans la fourniture d’unités mobiles de déshydratation des boues ou de traitements des eaux. Nous sommes très peu nombreux sur ce créneau.



Montées sur camions ou remorques, ces solutions de séparation liquide/ solide (tables d’égouttage, centrifugeuses, décanteurs lamellaires et filtres presses à bandes) peuvent être installées au plus près du point de production de boues et eaux. Nos machines peuvent aussi être déplacées facilement et rapidement d’un site à un autre, ce qui réduit les coûts d’investissement par rapport à des unités fixes ”, explique Jean-Philippe Hecq, le gérant.



En choisissant de traiter l’eau et de la réutiliser dans le process (Re-USE), l’entreprise industrielle, ou la collectivité, fait également des économies.



ATR CRÉATIONS S’OCCUPE DE TOUT



ATR Créations ne fournit que des machines spéciales et des équipements de process sur mesure dont la conception fait l’objet d’études poussées en fonction du cahier des charges client. Au final, l’entreprise propose des unités autonomes très abouties et robustes qui sont également pensées pour faciliter l’exploitation sur le long terme. Celle-ci ne s’arrête pas qu’à la simple livraison de la machine. ATR Créations se charge également d’aménager le camion ou la remorque qui va l’accueillir en adaptant le châssis et en mettant en place la structure qui servira à protéger le matériel. ” Une fois positionnée sur site, la machine peut être démarrée en moins de 45 minutes ! ”, affirme Jean-Philippe Hecq.



Enfin, la société provençale garantit la disponibilité des pièces pour les opérations de maintenance.











Voir la version imprimable