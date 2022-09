Publiscopie : Des technologies complémentaires pour vos pièces métalliques

Avec le rachat récent de la société DEP Industrie, spécialisée dans le découpage et l’emboutissage, le groupe EDM poursuit son développement.



”Nous sommes en capacité d’accompagner nos clients sur tous leurs projets de réalisation de pièces métalliques complexes ou de pièces d’aspect, de la coconception à l’industrialisation, en passant par le prototypage”, indique Éric Marciano, PDG du groupe.



“NOTRE INNOVATION, VOTRE PROJET”



Qu’il s’agisse de lits médicalisés ou d’appareils contre l’apnée du sommeil, de skis, d’équipements industriels, d’électroménager ou encore de bagagerie de luxe, EDM est devenu un acteur incontournable dans la réalisation de telles pièces grâce à la complémentarité des savoir-faire de ses différentes filiales : découpe mécanique, emboutissage, découpe laser, découpe et gravure photochimique, pliage, assemblage, soudure robotisée et traditionnelle TIG/MAG, soudure laser sous vide, etc.



Affichant désormais 130 collaborateurs et un chiffre d’affaires consolidé prévisionnel de 22 millions d’euros en 2022, EDM entend poursuivre sa diversification. ”Nous envisageons d’autres acquisitions pour élargir notre portefeuille de technologies, notamment dans le domaine du repoussage sur métaux pour lequel nous sommes fortement sollicités par nos clients”, note Éric Marciano.



Le groupe EDM, c’est aussi un ensemble de valeurs environnementales et sociales. L’entreprise va produire 25 % de sa consommation énergétique à partir de panneaux photovoltaïques ; elle a également été gratifiée deux fois du Gold Label RSE par l’organisme EcoVadis pour sa performance RSE.













