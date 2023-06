Publiscopie : Des tableaux nouvelle génération pour vos espaces de travail

Pour faciliter l’interaction entre vos équipes, les aider à collaborer efficacement, il est nécessaire d’équiper vos espaces de réunion et de brainstorming des meilleures solutions de communication.



Spécialiste des surfaces d’écriture comme des solutions logicielles et écrans interactifs, Vanerum est l’interlocuteur qu’il vous faut ! Cette société d’émaillage, créée en 1858, est devenue le principal fournisseur de tableaux de l’Éducation nationale et propose aujourd’hui une large gamme pour les entreprises. ”Nos tableaux blancs émaillés sont fabriqués dans notre usine de Marly (59), triplement certifiée pour ses systèmes de management de la qualité (ISO 9001), de l’environnement (ISO 14001) et de la santé et sécurité au travail (ISO45001).”



POUR UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL



Au-delà de ses produits certifiés NF, Vanerum vous accompagne pour agencer des espaces collaboratifs inspirants et innovants, configurés selon vos besoins et intégrant ses solutions visuelles et acoustiques.



Comme Momentum, une plateforme de communication conçue pour intégrer de façon transparente diverses technologies : tableaux blancs interactifs, écrans LCD tactiles, vidéoprojecteurs interactifs, mais aussi surfaces d’écriture et d’affichage plus traditionnelles.



Et pour vos salles de conférence, le tableau va-et-vient XILO est idéal. Il est composé d’une ou deux surfaces d’écriture en acier émaillé garanti à vie et recyclable à 99 %. Coulissantes, les deux surfaces se positionnent à la hauteur souhaitée par l’utilisateur.











Voir la version imprimable