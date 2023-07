Publiscopie : Des supports de manutention innovants pour réduire l’impact écologique

Sufilog propose une offre complète de supports logistiques et de stockage dédiée aux entrepôts, aux plateformes logistiques ou au transport tels que les rolls, conteneurs, chariots ergonomiques, systèmes modulables ou planchers métalliques.



L’efficacité de Sufilog s’appuie sur ses forces : ”Son expertise logistique, reconnue depuis plus de 40 ans, et sa capacité d’innovation permettent le déploiement de projets, du plus standard au plus complexe”, souligne Anne-Marie Foucat, responsable de la communication du groupe YTHALES INVEST.



”Nous disposons de la synergie de nos BE, internalisés au sein du Groupe, qui produisent plus d’un millier d’études par an, indique Grégory Couteau, directeur commercial Sufilog. Nos recherches sont axées sur l’ergonomie au poste de travail, l’augmentation de la productivité par la performance et l’optimisation des flux logistiques.”



Sufilog travaille sur une génération de rolls qui optimisent le volume embarqué, réduisant l’empreinte carbone par la diminution du nombre de rotations du flux transport.



RÉACTIVITÉ ET SOUCI DE L’ENVIRONNEMENT



Si Sufilog accorde une importance centrale au taux de service, il s’attèle à la stratégie RSE et aux enjeux environnementaux.



Sufilog a toujours développé des solutions globales efficientes pour tous types de process logistiques et continue d’accompagner ses clients pour construire la logistique de demain.











