Publiscopie : Des soupapes pour l’hydrogène, de la production a la distribution

Avec LESER, leader européen des soupapes de sûreté, il y a une solution à chaque problématique pour tous les industriels. Exemple : le marché de l’hydrogène. ”C’est une énergie en plein développement, précise Pascal Fontaine, ingénieur des ventes. Nous proposons des soupapes adaptées pour toute la chaîne, de la production (électrolyse, purification) à la distribution (compression pour transport et stockage). Les pièces en contact avec l’hydrogène sont en inox austénitique (1.4404/316L). Ces matériaux résistent à la fragilisation par l’hydrogène, celle-ci pouvant mener à la rupture, en cas d’utilisation de matériaux inappropriés.”



UNE RéSISTANCE à dES TEMPéRATURES dE 20 K



Grâce à une expérience de plusieurs décennies avec des producteurs de gaz pur, LESER dispose de nombreux atouts.



Les soupapes LESER peuvent être fournies avec différents types de connexions à bride, filetée simple ou trois-pièces (Cone & Thread), adaptées aux hautes pressions ou résistantes à des températures très basses (jusqu’à - 253 °C).



”Nous avons développé un banc de test cryogénique qui, en partant du standard européen EN 13648-1, apporte une plus grande fia bilité pour la vérification de l’étanchéité des soupapes”, ajoute Pascal Fontaine.



Enfin, les soupapes LESER répondant aux différentes réglementations locales (CE, ASME, KGS, TS, etc.), ”nous accompagnons nos clients dans la transition énergétique en équipant notamment plusieurs unités de production d’hydrogène liquide en Corée du Sud et aux USA”.













