Publiscopie : Des solutions technologiques pour les nouveaux enjeux de la mobilité aérienne

Établie depuis 1962 à Blagnac, au coeur du bassin aérospatial toulousain, Sogeclair offre une expertise reconnue sous forme de conseils, de services d’ingénierie et de solutions.



”Notre objectif majeur aujourd’hui est de participer au processus de décarbonation et d’allègement des matériaux et d’éléments de structure des avions et équipements, en particulier via la conception de matériaux innovants, ou encore l’optimisation des cycles ou des designs cabine”, précise Olivier Pedron, directeur général de Sogeclair.



DÉCARBONATION ET GAINS DE MASSE



Avec plus de 60 ans d’expertise, les plus de 1 200 collaborateurs de Sogeclair en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et Afrique du Nord s’attachent à offrir un support de qualité et de proximité à l’ensemble de ses clients.



Par ses expertises et savoir-faire reconnus, l’entreprise accompagne ses clients depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service.



Aujourd’hui spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions innovantes, plus sobres et adaptées aux enjeux de la mobilité aérienne, l’entreprise développe notamment des solutions thermoplastiques spécifiquement robustes permettant d’importants gains de masse ou encore des solutions en fabrication additive avec, entre autres, des échangeurs thermiques en impression 3D, une technologie essentielle aux nouvelles énergies.



Sogeclair propose également des jumeaux numériques aptes à anticiper et optimiser de façon industrielle tout équipement de transport ou encore une expertise en simulation afin de former sans risque et dans des conditions réalistes les opérateurs, pilotes, etc.











