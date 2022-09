Publiscopie : Des solutions simples face à une logistique de plus en plus complexe

Zarges France est reconnue pour la qualité de ses caisses en aluminium utilisées notamment pour le stockage et le transport de matières dangereuses. Elles sont commercialisées par un réseau de revendeurs.



Face à l’utilisation croissante des piles à lithium-ion, Zarges a développé une caisse sécurisée, K470 Akku Safe, pour le stockage et le transport de tout type de batteries, qu’elles soient intactes, endommagées ou défectueuses (selon ADR SV 376, P908), et même lorsqu’elles présentent un risque d’incendie (P911). ” Si la batterie brûle ou explose, cela restera à l’intérieur de la caisse, grâce à un rem bourrage ignifuge et à un matériau absorbant en fibres de verre texturées ”, précise Brice Mathis, directeur des ventes iIndustrie.



DES SOLUTIONS POURVOS CIRCUITS LOGISTIQUES



L’activité de Zarges France ne s’arrête pas aux caisses. L’entreprise conçoit et met en œuvre des solutions en aluminium pour le stockage et le transport de tous les équipements utilisés au quotidien dans les entreprises: consommables de bureau, linge, boulonnerie, visserie, etc. ” Nous sommes l’un des principaux fournisseurs de solutions complètes pour la logistique d’hôpi tal et nous voulons élargir ce savoirfaire à d’autres secteurs. ”



Zarges France répond a des demandes d’organisation de flux logistiques parfois très complexes en proposant des solutions très simples. TMS, gain de temps, optimisation des espaces de stockage, traçabilité du stock, picking... Une réponse pour chaque sujet doit être apportée et intégrée par les utilisateurs.













