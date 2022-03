Publiscopie : Des solutions pour faciliter l’usinage des pièces aluminium

Le choix des matériaux et les innovations dans l’usinage soutiennent la transition vers des véhicules plus respectueux de l’environnement, électriques ou hybrides. Pour améliorer leur autonomie, les constructeurs cherchent à diminuer leur poids en utilisant l’aluminium pour des pièces telles que les châssis, les panneaux internes, les carters du moteur et les boîtiers de batterie. Cependant, ces composants en aluminium sont notoirement plus difficiles à usiner. ” Les fabricants sont confrontés à des problèmes tels que des réglages d’outils chronophages, une usure irrégulière des outils et la formation de bavures importantes. Ces défis peuvent être surmontés grâce à notre gamme dédiée M5 ”, indique Philippe André, responsable des usinages du secteur automobile de Sandvik Coromant.



USINAGE DE TOUS TYPES DE PIÈCES EN ALUMINIUM



La gamme des fraises M5 de Sandvik Coromant est spécifiquement conçue pour l’usinage de l’aluminium dans l’automobile. Elle couvre toutes les opérations, de l’ébauche à la super-finition, et offre une qualité optimale, sans bavures, avec un coût à la pièce réduit.



La fraise à surfacer M5C90, par exemple, permet d’effectuer l’ébauche et la finition en une seule passe, ce qui peut réduire le temps de cycle jusqu’à 200 %.



La gamme M5 complète l’offre globale de Sandvik Coromant pour l’usinage de tous types de pièces en aluminium : fraisage, perçage, taraudage, alésage et tournage.













