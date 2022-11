Publiscopie : Des solutions pérennes pour passer à l’éclairage LED

Vous recherchez un expert pour accompagner votre passage à l’éclairage LED ? Depuis plusieurs décennies, Sammode conçoit et fabrique des éclairages pour l’industrie agroalimentaire dans son centre de R&D en Sologne et dans ses ateliers des Vosges.



partenaire historiqUe dU secteUr agroalimentaire



” Nous avons inventé, en 1967, le luminaire tubulaire étanche qui a été, depuis, largement adopté par le secteur car il répond à ses deux enjeux majeurs : l’hygiène et la sécurité ”, explique Guillaume Cohade, directeur produits innovation et design. Qu’il s’agisse de produits laitiers, carnés ou céréaliers, l’éclairage participe en effet aux normes IFS, BRC, et HAACP des sites de production.



” Aucune pièce ne doit être susceptible de tomber dans le process et les zones de travail doivent être suffisamment, précisément et confortablement éclairées pour participer au contrôle qualité de ce qui est produit. C’est pourquoi nos solutions LEDs sont conçues pour résister aux chocs, aux produits de nettoyage corrosifs ainsi qu’aux jets haute pression, sans perte de performance dans la durée. ”



L’enveloppe des produits Sammode est étanche pour longtemps tout en étant facilement démontable et réparable. Le corps du luminaire, qui diffuse la lumière, est une vasque composite à haute résistance chimique et mécanique.



longévité assUrée même en conditions extrêmes



Enfin, la source lumineuse, à base de LEDs, économes en énergie, intègre une électronique haute fiabilité, renforcée contre les vibrations, les perturbations électriques, et les variations des températures.



” Pour éclairer à -40 °C dans une chambre froides ou à 70 °C dans une zone de cuisson, nous sélectionnons les LEDs et les drivers électroniques les plus adaptés, capables de supporter ces conditions pendant de nombreuses années ”, précise Guillaume Cohade.



Ces performances permettent à Sammode de proposer une garantie ultime de 8 ans, pour un usage 24 h/24, 7 j/7. Et d’assurer la réparabilité de ses produits. ” Un joint moins étanche, une électronique vieillissante, 10 à 15 ans après l’achat, quand il sera temps de changer les joints ou l’électronique, il suffira de remplacer juste la pièce nécessaire, directement sur site. Et l’installation d’éclairage repartira pour un nouveau cycle de vie ! ”













Voir la version imprimable