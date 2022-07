Publiscopie : Des solutions made in Europe pour coller vos emballages

Pour vos applications de colle, autant faire appel à un expert. C’est le cas de Focke Meler, groupe européen fort d’une large expérience qui lui a permis de devenir un spécialiste reconnu des colles thermofusibles.



Sa filiale française commercialise et assure le SAV d’une large gamme de solutions pour l’application précise de ces colles: unités de fusion, tuyaux électriques chauffants, applicateurs, dispositifs de surveillance et contrôle en mode 4.0. ” Nos produits sont conçus par notre équipe R&D et fabriqués en Europe à partir de composants euro péens, ce qui est un gage de qualité. Notre culture d’en treprise est axée sur l’humain et nous nous atta chons à accompagner nos clients au plus près de leurs besoins, depuis l’avant-projet jusqu’au dépannage, tout au long de la durée de vie des produits ”, commente Sylvain Pitard, directeur Focke Meler France.



MICRON+ MOD, LA COLLE À LA DEMANDE



À partir de ses produits standards, Meler peut concevoir une solution sur mesure pour s’adapter à tous les environnements.



Ainsi, contrairement aux modèles classiques avec réservoir, l’unité de fusion Micron+ MOD est équipée de la technologie Melt on Demand : elle fond uniquement et instantanément la colle dont elle a besoin quand elle en a besoin. Résultat: les conditions de conservation de la colle sont excellentes, les applications plus qualitatives.



Autres avantages: une consommation électrique réduite, une maintenance allégée (car les buses ne s’obstruent pas) et plus de sécurité pour les opérateurs, qui n’ont plus besoin d’ouvrir le bac.













Voir la version imprimable