Publiscopie : Des solutions logistiques engagées dans une démarche écoresponsable depuis 20 ans !

Développées dans la même société familiale belge, les marques Gamma- Wopla et Smart-Flow forment un ensemble unique en Europe.



L’entreprise est spécialisée dans la production de solutions logistiques avec une gamme de produits d’emballage complémentaires et de supports de charge : bacs en plastique (gerbables, empilables, emboîtables ou pliables), palettes de capacités de charge adaptables selon les besoins, containers en plastique ou caissespalettes repliables.



RECYCLÉES ET RECYCLABLES



Fortes de 90 collaborateurs, Gamma-Wopla et Smart-Flow disposent de deux sites industriels à Mouscron, en Belgique. Celui de Gamma-Wopla s’étend sur plus de 10 000 m2 : ”L’automatisation de la logistique, le développement des ventes par Internet et les nouvelles tendances du marché exigent innovations et réactivité, précise Michaël Cibois, International Sales Manager. De plus, nos palettes sont fabriquées à 99 % en matières recyclées, à l’exception de celles à destination de l’agroalimentaire (pour répondre aux normes en vigueur). Et, chez nous, cet engagement ne répond pas à une mode mais à un choix fait depuis plus de 20 ans.”



RÉPONDRE AUX TENDANCES DU MARCHÉ



Les deux marques contribuent à proposer des produits plus respectueux de l’environnement, et pas seulement dans leur fabrication. Tous réutilisables et 100 % recyclables, ils répondent à une autre tendance lourde : la réduction des coûts de transport (et donc d’émission de CO2) et de stockage. ”Les gammes peuvent être emboîtables à 60, 70 ou 80 %, complète M. Cibois. Cela permet un gain de place qui optimise chaque retour à vide.”



Enfin, de nombreuses solutions sur mesure ont aussi été développées chez des clients pour limiter les manutentions inutiles et, par conséquent, favoriser la baisse des TMS (troubles musculo-squelettiques).











