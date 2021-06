Publiscopie : Des solutions IHM complètes, performantes et sur mesure

Pour ses solutions iHM, Fimor Electronics offre l’association de compétences complémentaires pour concevoir, réaliser et commercialiser une interface homme- machine qui s’intègre dans chaque système électronique ou plastronique. Pour la distribution de composants et de pièces techniques de haute technicité, elle collabore avec des fournisseurs réputés à l’échelle mondiale. ” Nous maîtrisons parfaitement toutes ces technologies, précise Didier Roger, directeur commercial. Nous avons développé des relations de proximité avec des partenaires connus dans l’aéronautique. Ce qui est un atout pour chaque projet. ”



combinaison d’expertises pour le client



Un exemple : le partenariat de Fimor Electronics avec Staco Systems, irvine, USA.



Ce fabricant est spécialisé dans le contrôle des commandes de cockpit et autres applications critiques (boutons poussoirs, panneaux lumineux, etc.). il a la capacité de concevoir et de fabriquer des produits sur mesure à faible volume (moins de 500 exemplaires), grâce à ses 60 ans d’expérience dans l’aérospatial, civil ou militaire (Bell Helicopter, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Airbus Helicopters, Boeing, etc.).



Avec ce partenariat, Fimor Electronics propose aux compagnies aériennes, aux équipementiers, aux stations de réparation, etc., des panneaux lumineux personnalisés, pour lesquels la lecture dans des environnements difficilement éclairés peut poser problème. ” La combinaison de nos deux expertises nous permet d’offrir des produits à haute valeur ajoutée. C’est ce que nos clients apprécient ”, complète Didier Roger.













Voir la version imprimable