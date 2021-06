Publiscopie : Des solutions globales pour le contrôle et la fonctionnalité du véhicule

Il n’y a pas un véhicule off-road avec un moteur au monde qui n’est pas équipé d’un produit COBO ! Spécialisée dans la conception, la fabrication et la fourniture de systèmes intégrés pour les machines ”hors route”, cette société familiale offre à ses clients une solution globale concernant le contrôle et la fonctionnalité de la machine (systèmes de sécurité, équipement de la cabine, instruments et tableaux de bord, faisceaux, colonnes de direction et éclairage).



Créé en 1949 en Italie, avec des filiales et des sites de production en Europe, Amérique du Nord et du Sud, Asie et Océanie, elle est devenue incontournable sur ces marchés et se développe aujourd’hui dans le secteur de l’automobile. ”Nos gammes de produits comptent des composants électriques et électroniques, des systèmes complets, des applications et des développements de programmes informatiques, précise Yves-Laurent Svarc, responsable de la filiale française. Tout est fabriqué en Europe et nous sommes les seuls à proposer tous les composants avec ce qui les relie.”



prestAtion compLÈte et personnALisAtion



Cobo est composé de cinq divisions : l’électrique, l’électromécanique, l’électronique, le militaire et la division CIAM, fabriquant les faisceaux électriques et réunissant en un seul pack tous les composants nécessaires au système : ”Nous sommes concepteurs et fabricants, complète YvesLaurent Svarc. Nous offrons à chaque client une prestation complète, de la définition du cahier des charges à la gestion après-vente de données. De plus, nous sommes en mesure de personnaliser chaque référence à partir de quantités très faibles.”













