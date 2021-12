Publiscopie : Des solutions écoresponsables pour les plastiques, ça existe !

Au cœur des monts du Lyonnais, il existe un fabricant de composés de matières plastiques techniques, qui travaille à réduire son impact environnemental depuis sa création, il y a plus de 40 ans. ”Chaque matière est développée selon les besoins spécifiques des clients, précise Bernard Constant, le dirigeant d’ADmajoris. Et nous nous engageons au quotidien à réduire notre impact environnemental, ainsi que celui de nos clients, avec nos solutions écoresponsables.”



INNOVATION ET EXPERTISE DE LA RECHERCHE



Il y a tout d’abord l’écoconception, ligne stratégique intégrée par ADmajoris dans tous ses développements dédiés à la production de plastiques spécifiques et techniques, en confortant sa grande expérience dans la coloration de produits écoconçus. Il y a ensuite les bioplastiques issus de la recherche d’ADmajoris, qui a permis de compléter sa gamme de produits.



Il y aussi les charges naturelles qui offrent la possibilité de réduire la part du plastique ”fossile” (fibres végétales, nouvelle charge minérale issue des coquillages,etc.): ”Chaque formulation est élaborée de manière collaborative entre nos services R&D et marketing et les équipes projets de nos clients, complète Bernard Constant. Nous mettons à profit notre expérience dans ce domaine, avec les différentes charges déjà testées et utilisées.”



Enfin, il y a l’économie circulaire et le recyclage, service qui existe depuis de nombreuses années chez ADmajoris. Il permet à chaque client de revaloriser, par un recyclage constructif, ses rebuts issus de productions ou de matières premières déclassées, en redonnant une seconde vie aux matériaux durables.













