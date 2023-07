Publiscopie : Des solutions de convoyage éprouvées et high-tech

Spécialisée dans l’automatisation des process industriels, FlexLink est à l’origine du concept de ”mécano” appliqué aux convoyeurs avec la capacité de réaliser un système personnalisé à partir de l’association de briques technologiques standards. ”À cette maîtrise de l’assemblage des équipements, nous intégrons des technologies numériques sur les lignes, qui permettent d’améliorer in fine l’efficacité opérationnelle, la performance et les coûts”, souligne Jacky Lecomte, directeur commercial France.



Les solutions FlexLink apportent des réponses aux problématiques de compétitivité, de flexibilité, de qualité, de traçabilité et de personnalisation des produits.



UNE RÉPONSE À CHAQUE PROBLÉMATIQUE



Sur la partie compétitivité, et dans le but d’optimiser la performance et les coûts, FlexLink utilise la réalité virtuelle et des scans 3D pour supporter les phases de préétude et d’exécution de projet avec de la simulation de flux, ce qui permet de définir les bonnes solutions et de réduire les temps de mise en service.



Différents capteurs intégrés aux lignes sont, eux, chargés de la remontée d’informations en temps réel pour maximiser le fonctionnement des équipements.



Côté flexibilité, FlexLink propose un vaste choix de sous-ensembles modulaires permet tant une reconfiguration rapide de l’équipement pour s’adapter à l’évolution des besoins. L’évolutivité ultime étant atteinte avec les modules BRIXX®, dont l’agilité permet une reconfiguration hardware et software de votre ligne en quelques minutes.



Côté qualité, l’analyse des données permet des corrections immédiates en cas de besoin et la traçabilité des produits est quant à elle garantie à 100%.











