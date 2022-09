Publiscopie : Des solutions d’usinage ultra-flexibles pour marchés exigeants

Fondé en 1978 près de Milan, MCM est un constructeur et fabricant de centres d’usinage hautement performants, réputé dans le monde entier pour ses solutions de production flexibles (FMS) et innovantes adaptées aux marchés exigeants de la mécanique de précision, l’aéronautique, l’énergie, etc.



”L’approche multidisciplinaire fait partie de notre ADN”, rappelle tout d’abord Elena Ferrari, du service communication. Cet ADN multidisciplinaire se retrouve dans toutes les machines que propose MCM, notamment ses centres d’usinage horizontaux à versions 4 ou 5 axes, multifonctions (fraisage, tournage, rectification, etc.) et dotés de systèmes d’automation/ robotisation (partage d’outils et palettes, chargement/déchargement des pièces, opérations de finition) et des suites logicielles de supervision jFMX spécifiquement conçues et mises en œuvre par la division informatique de MCM depuis 1986.



LA FLEXIBILITÉ, FACTEUR MAJEUR DE COMPÉTITIVITÉ



”MCM est conscient que, dans un contexte de marchés turbulents, la flexibilité devient un facteur de com pétitivité majeur”, souligne-t-elle.



Cette offre particulièrement complète permet à MCM de composer le système flexible le plus adapté aux besoins et demandes, et de se présenter comme un intégrateur de systèmes à même de doser la solution de production en y intégrant machines et accessoires. ”Et notre logiciel jFMX en est le véritable metteur en scène”, souligne-t-elle.



Totalement indépendant côté conception et production, MCM est en mesure d’accompagner ses clients de A à Z dans le monde entier, via notamment ses 5 filiales en Europe, USA et Chine.













