Publiscopie : Des solutions d’interfaces hommes-machines sur mesure

Du clavier de l’interphone à la manette de commandes d’un pont roulant, en passant par le bouton marche-arrêt d’une box, l’éjecteur de siège d’un avion, les claviers pour personnes à déficiences visuelles… boutons et claviers sont partout. EOZ est née en 2010. ”Nous sommes les héritiers de la marque Secme, créée en 1932, pionnière de l’industrie électronique en France, reconnue pour sa qualité et sa durabilité”, explique Thomas Briday, responsable commercial.



Dans son atelier de LimogesFourches (77), EOZ (25 collaborateurs), certifié ISO 9001, est capable d’accompagner son client en passant par toutes les phases d’un projet, de la co-construction du cahier des charges à la livraison des pièces séries. L’étude, le prototypage rapide ainsi que les tests d’endurance mécaniques, électriques et climatiques sont réalisés en interne dans le but d’offrir une solution clé en main. La conception, l’assemblage et la matière grise sont 100 % français. Un atout en termes d’agilité et de réactivité.



l’agilitÉ à la française



”Nous sommes les spécialistes des moutons à cinq pattes, insiste Thomas Briday. EOZ capitalise sur son expérience, des centaines de solutions et des compétences toujours plus pointues sur nos métiers qui nous permettent d’être inventifs.” Au premier trimestre 2020, la PME a investi dans un cobot, un robot collaboratif pour accompagner les hommes dans les tâches répétitives sans valeur ajoutée. Elle a aussi mis l’année Covid-19 à profit pour mettre au point des claviers germicides, autonettoyants afin de correspondre aux nouveaux usages du marché. Une diversification en perspective. L’entreprise réalise 60 % de son chiffre d’affaires à l’export, vers l’Europe mais aussi les ÉtatsUnis et la Chine.













