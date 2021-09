Publiscopie : Des solutions d’emballges industriels qui réduisent votre impact CO2

Avec près de 80 ans d’expérience dans le négoce de produits d’emballage, l’entreprise familiale BBA Emballages couvre aujourd’hui l’intégralité du territoire français, qu’il s’agisse d’emballer, de protéger, de filmer, de cercler ou de fermer.



Grâce à ses 11 entrepôts logistiques, la société stéphanoise peut livrer en 48 heures sa clientèle constituée par près de 35 000 professionnels opérant dans des secteurs variés. Cette proximité terrain s’incarne avec ses 75 commerciaux qui se déplacent pour analyser les besoins des clients, et avec son groupe de techniciens de service après-vente.



Les produits les plus consommés de ce généraliste de l’emballage sont les films étirables de palettisation, la gamme dédiée aux envois e-commerce adaptée aux marchands web, et enfin les cartons d’emballage, en particulier les caisses américaines, avec une gamme de produits très complète qui peut satisfaire pratiquement la totalité des besoins des industriels actuellement. BBA Emballages développe également la vente et la location de machines qui permettent d’automatiser le travail de conditionnement et d’expédition des clients.



réduction des émissions de co2



BBA Emballages a développé une gamme de produits écoresponsables avec sa marque de films étirables Ecowrapp Manuel et Machine et sa gamme de produits régénérés composés jusqu’à 60 % de matières premières issues des circuits de recyclage. Ces films disposent d’une force de serrage supé rieure tout en ayant une épaisseur inférieure aux films traditionnels. Ils présentent l’intérêt de réduire les déchets carton grâce à l’absence de mandrin, que ce soit pour un film manuel ou machine.



réduction des tms



BBA propose également un dévidoir breveté Wrap Up® ultra léger (moins de 2 kilos, consommable compris) qui permet de filmer facilement et rapidement, tout en préservant l’opérateur.













Voir la version imprimable