Publiscopie : Des solutions connectées de détection et de surveillance en temps réel

Outre leur technologie devenue très performante, les détecteurs de gaz portables sont également dotés de fonctionnalités qui en font de véritables solutions connectées pour la sécurité. Fondée en 1985, Industrial Scientific, qui plonge ses racines dans l’industrie minière, s’est construite exclusivement sur cette problématique, pour devenir l’une des premières entreprises de produits et services de détection de gaz au monde.



Elle a développé au fil des années une gamme complète d’instruments configurables single-gas, multigas (jusqu’à six gaz) ou maintenant deux gaz (voir encadré) et balise de chantier. ”Nous sommes une filiale du groupe Fortive Corporation et nous employons plus de 1 300 personnes dans 21 pays, précise Marie Fatoohi, responsable marketing EMEA au sein d’Industrial Scientific France. Nous nous sommes fixés comme objectif d’éliminer tous les décès liés au gaz sur le lieu de travail d’ici à 2050.”



Des solutions connectées conFigurables



Au-delà de sa gamme d’instruments, la société a également développé des solutions flexibles et connectées, de détection de gaz et de surveillance en temps réel.



Celles-ci apportent une visibilité optimale sur les données de sécurité, grâce à la solution exclusive iNet. Elle permet, en cas de risque, de prendre des décisions fondées sur des données fiables, de réduire le temps d’interruption lors des arrêts programmés, de mieux protéger les équipes mobiles ou d’assurer une bonne communication au sein des équipes. ”Elle est configurable en fonction de chaque besoin et donne la possibilité de nous déléguer directement la maintenance, grâce à des contrats longue durée”, complète Marie Fatoohi.















