Publiscopie : Des sols en résines époxy sur mesure pour tous les besoins

Depuis 2008, MTP Sols produit en France une large gamme de revêtements de sols en résines époxy.



”Que nos clients finaux recherchent la planéité, la résistance mécanique, chimique, antiacide ou antistatique, nous pouvons concevoir la solution adéquate. Nous sommes détenteurs de nos formules et avons donc la possibilité de les adapter sans difficulté leur demande”, indique Sophie Le Bonté, présidente de MTP Sols.



Élaborés dans son usine du Lot-et- Garonne, près d’Agen, les autolissants, mortiers et filmogènes d’époxy sont formulés et préparés en kits pré-dosés afin de faciliter leur mise en oeuvre par des sociétés de pose spécialisées.



À CHAQUE SOL SA SOLUTION



Un parking, une usine, un show-room ou un siège social n’accueillent pas les mêmes publics mais requièrent le même niveau de qualité pour leurs sols. Les autolissants répondent aux exigences techniques et esthétiques de l’industrie : de 1 à 6 mm d’épaisseur, ils sont dotés d’une résistance mécanique exceptionnelle, jusqu’à 1312 kg/cm2. Avec leur épaisseur de 5 mm à 10 cm et leur résistance jusqu’à 1100 kg /cm2, les mortiers d’époxy, qui sèchent entre 4 et 12 heures, sont adaptés aux environnements les plus difficiles : construction, travaux neufs, remise en état de bâtiments, etc.



Enfin, les revêtements filmogènes sans solvant sont idéaux pour la protection et la rénovation des sols industriels et collectifs fortement sollicités, quelle que soit la nature de vos sols : béton, acier, bois, enrobé, etc.



Les finitions peuvent être lisses, structurées, anti-glissantes, brillantes, satinées ou mates, anti-UV.











