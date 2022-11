Publiscopie : Des résines filmogènes pour protéger et embellir vos sols

Pour la finition de vos sols fortement sollicités, vous recherchez une solution qui conjugue qualités techniques et aspect esthétique ? MTP Sols vous propose une palette de revêtements filmogènes sans solvant (gamme MTFilm), prêts à poser sur une couche d’accroche ou de masse, quelle que soit la nature de vos sols : béton, acier, bois, enrobé, etc.



Idéales pour la protection et la rénovation des sols industriels et collectifs, ces résines de finition s’adaptent aux exigences du type de local à traiter et à celles de votre environnement.



”Faciles d’entretien, elles offrent une grande résistance mécanique et chimique à la corrosion et à l’abrasion, et un vaste choix de fonctionnalités techniques : protection contre les produits acides, propriétés antidérapantes (R10 à R13), antistatiques, antitâches, etc.”, note Sophie Le Bonté, présidente de MTP Sols.



Ces résines filmogènes s’adaptent aux grandes surfaces, halls de stockage, parkings, unités de production et tout type d’industrie.



une réelle plus-vAlue esthétique



Et parce que la finition de vos sols contribue à l’image de votre organisation, les systèmes filmogènes conçus par MTP Sols ont aussi tout pour séduire sur le plan esthétique : ils sont disponibles avec, au choix, un rendu pommelé ou lisse, et un aspect mat, satiné ou brillant. Ces résines ont également l’avantage d’être neutres et de pouvoir être colorées à la demande, selon un nuancier RAL ou sur mesure.



Pour satisfaire tous les cahiers des charges, MTP Sols lancera courant 2023 des filmogènes époxy phase aqueuse, destinés à protéger des sols où la résistance aux UV est importante.













