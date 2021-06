Publiscopie : Des procédés novateurs pour des finitions automatisées écoresponsables

Depuis plus de trente ans, au fil du temps et à force d’ingénierie, Spaleck Industries imagine des procédés d’ébavurage (brevetés) offrant de nombreux avantages sur le plan environnemental, ergonomique et économique. Aujourd’hui, sa gamme de tonneaux d’ébavurage SPK repose entre autres sur le procédé SPIC® écologique et breveté qui permet d’ébavurer et de dégraisser les pièces de différentes matières dans une cuve rotative insonorisée en conformité avec les exigences clients. L’adjonction de rafle de maïs apporte un dégraissage écologique, ainsi que l’absorption des fines poussières. Pour éviter la production d’effluents, L’entreprise franc-comtoise s’inscrit dans la production « propre » et développe des solutions écoresponsables de traitement de finition à sec sans utilisation de produits chimiques et sans rejet de boues et d’eaux usées.



une gamme de macHines spÉcifiques et standards



La marque SPK Solutions propose un très large panel de machines d’ébavurage et de lignes automatisées spécifiques mais aussi une gamme de machines standard pour répondre aux besoins d’activités diversifiées. Les tonneaux d’ébavurage SPK et leur automatisation s’intègrent pleinement dans un flux et une ligne de production semi-automatisée, et facilitent la manutention pour charger, décharger, séparer les pièces, etc. Les tonneaux d’ébavurage SPK permettent de traiter de manière simultanée des pièces de toutes tailles dans l’intégralité de leur surface, en quantité importante. Le principal intérêt de cette technique d’ébavurage par tonnelage à sec réside dans sa simplicité, et donc dans son faible coût d’exploitation.













