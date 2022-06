Publiscopie : Des pompes françaises pour tous les besoins industriels

Installée en Franche-Comté, Pompes Japy perpétue depuis 1850 la fabrication de la célèbre pompe manuelle et propose dans le monde entier des équipements de pompage dans tous les secteurs d’activité.



Son image de qualité a traversé les années, la marque ayant toujours la réputation de fiabilité, de durabilité et d’économies : ”Chez nous, le made in France n’est pas juste une image”, précise Julien Floze, son directeur général.



”Nous avons toujours été dans la même région depuis notre création. Le maintien du travail et la création de richesses à l’échelle locale font partie de nos valeurs.



Il s’agit de perpétuer à la fois la marque Japy et un savoir-faire français.”







Japy propose un large choix de pompes manuelles et équipées dans différentes technologies et pour plusieurs types de fluides (eau, solvants, gasoil, essence, acétone, huile, etc.). Elle a pour principe de s’adapter aux besoins et aux objectifs de chaque client, quel que soit le produit.



”Nous sommes très réactifs, pouvant livrer sous 24 à 48h, complète Julien Floze. Avec une production de près de 10 000 unités par an, Japy est capable de répondre à toutes les demandes, parce que nous maîtrisons toutes les étapes, de A à Z.”



Au-delà des atouts économiques du made in France, Japy attache une grande importance au volet social. Fonctionnant en coopérative depuis plus de 40 ans, elle veille aux conditions de travail et a adopté une démarche RSE active : ”La coopérative, ça marche. Et nous avons tous les avantages sociaux d’une grande entreprise.”













