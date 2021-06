Publiscopie : Des pièces plastiques de haute technicité en grandes séries

En 2020, le groupe Plastivaloire a injecté plus de 70 000 tonnes de matières thermoplastiques 100 % recyclables, dont une grande partie pour l’industrie automobile de rang 1 et 2, qui représente plus de 80 % du chiffre d’affaires global de l’entreprise.



Aujourd’hui leader européen de l’équipement intérieur des véhicules, Plastivaloire (6 000 salariés, CA avant Covid-19 de 728 M€), conçoit et fabrique des pièces plastiques complexes, de toutes tailles, en grandes séries pour les sièges, le cockpit, les faces avant techniques, la signalisation et l’éclairage, les pièces sous capot et les pièces d’aspect extérieur…



Créée en 1963, la petite entreprise familiale d’injection plastique a beaucoup grandi. ”Aujourd’hui, nous avons 32 usines dans le monde, dont 13 en France, explique Patrick Findeling, PDG depuis 1985, deuxième génération à la tête de l’entreprise. Pour optimiser les coûts et la logistique, nous avons spécialisé chaque site. Chaque parc machines répond à une typologie de pièces.” Tous les ans, l’entreprise renouvelle une cinquantaine de presses.



Le groupe Plastivaloire fournit des donneurs d’ordres de rang 1 (la plu part des constructeurs automobiles mondiaux) et en sous-traitance, les équipementiers, pour la réalisation de sous-ensembles à forte valeur ajoutée.



en pointe sur LA décorAtion des piÈces



L’innovation tient une place importante dans l’entreprise. Ses quatre centres techniques travaillent l’amont des pièces en phase avec les attentes des clients (respect de l’environnement, allégement des pièces, nouveaux process...). Ils assurent les phases d’études, de simulation, de développement des outillages, de moulage, de finition et de qualification.



Au-delà de l’injection, Plastivaloire est aussi un acteur européen en pointe sur la ”pièce décorée”. En veille permanente sur les tendances couleurs et matières, l’atelier de design imagine les décors de demain. Des graphismes uniques, des pièces peintes et chromées, des surfaces qui deviennent intelligentes. Un atout pour l’automobile mais aussi pour le secteur industriel (luxe, design, produits pour le jardin et les loisirs, bâtiment, électroménager…).



un centre technique en tunisie



Opérationnel courant 2021, ce sera le cinquième centre technique du Groupe. Dédié aux études de conception-définition des pièces, il travaillera en synergie avec les autres bureaux d’études du plasturgiste, soit un effectif de plus de 400 salariés. Objectif ? Renforcer l’accompagnement des clients et optimiser les conditions économiques de réalisation des pièces.













Voir la version imprimable