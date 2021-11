Publiscopie : Des peintures high-tech qui apportent souplesse et fonctionnalité

Produire et mettre à disposition des peintures fonctionnalisées et des produits de haute technicité, respectueux des règles environnementales, tel est le positionnement de CIN-MONOPOL et CIN-CELLIOSE. ” Nous fournissons à nos clients des systèmes de peintures UV, EB, THES, DTM, à la fois standardisées et faciles à teinter , explique Franck Levin, son directeur général. Elles sont donc parfaitement adaptées aux besoins des industries et des réseaux de distribution et sont plé biscitées par les industriels qui les mettent en œuvre. ”



Ainsi, le système à teinter Cromatic multi-fonction, solvanté et hydro- dilluable, est évolutif et compétitif, avec une très grande variété d’applications permettant d’apporter agilité, souplesse et fonctionnalité aux utilisateurs, dans le respect des règles environnementales.



DES FORMULESGAGNANTES ENLABORATOIRE



Outre sa maîtrise des différentes techniques (peintures primaires et finition, vernis, et systèmes à teinter), le groupe CIN intervient comme un acteur de proximité, avec des agences réparties dans l’Hexagone, qui disposent de stocks de sécurité et fournissent une aide à la formulation des teintes.



Un ”plus” apprécié autant que la capacité à proposer des innovations majeures et durables, telles que les peintures présentant un agrément alimentaire ou les peintures intumescentes pour les constructions métalliques et les charpentes.



FORCE DE PROPOSITIONS ET CONSEIL



Pour le packaging, l’investissement des équipes CIN en recherche appliquée permet de satisfaire des demandes spécifiques en peintures UV et EB. ” Toutes ces innovations s o n t t e s t é e s, d a n s u n t o u t n o u veau laboratoire d’application dédié aux validations de nos clients,avant d’entrer en phase de fabrication.Le conseil, l’assistance technique, l’ana lyse et la démonstration des perfor mances, la maîtrise des processus R&D et des productions certifiées jouent un rôle majeur dans les résul tats et la sérénité que nous appor tons aux utilisateurs de nos produits”, conclut Franck Levin.











Voir la version imprimable