Publiscopie : Des PCB robustes, fiables et compétitifs pour l’industrie aéronautique

Présent dans le monde entier depuis plus de 30 ans, le groupe international NCAB (600 collaborateurs), d’origine suédoise et coté au Nasdaq de Stockholm, est l’un des tout premiers fabricants et distributeurs mondiaux de circuits imprimés.



NCAB est un groupe fabless, c’està- dire que ”nous confions la fabrication de nos circuits imprimés à des usines partenaires qualifiées et régulièrement contrôlées par nos équipes locales, réparties en Europe, en Amérique du Nord et en Asie: nos PCB sont aujourd’hui mondialement réputés pour leur fiabilité (zéro défaut) et leur robustesse dans le temps”, explique Carol Ouchakoff, directeur général de la filiale française du groupe.



L’EXPÉRIENCE DE L’AÉRONAUTIQUE



L’aéronautique civile (jets privés inclus) est redevenue un secteur en plein essor, en partie grâce à la r eprise v igoureuse du t rafic aérien. ”C’est l’un de nos principaux marchés pour les applications critiques, et nous veillons de près à ce que la fabrication de nos PCB réponde exactement aux exigences et aux normes en vigueur, en particulier en termes de répétabilité et de fiabilité jusqu’en fin de vie…”, précise Carol Ouchakoff.



DES PCB GARANTIS ZÉRO DÉFAUT



Le groupe NCAB ”est à même d’accompagner ses clients dans leur démarche de codesign et d’écoconception. Au-delà, la puissance d’achat du groupe NCAB lui permet de mutualiser les commandes de ses clients exigeants de l’aéronautique et de leur faire bénéficier de délais raccourcis, à des prix tout à fait compétitifs, notamment face aux difficultés actuelles d’approvisionnement liées à la relation Chine-USA”, souligne-t-il.



NCAB propose aux constructeurs et aux équipementiers une vaste gamme de PCB (cartes HDI, semiflexibles ou flexibles). Tous ces PCB sont garantis zéro défaut et d’une grande fiabilité. ”Nous engageons notre responsabilité, de la conception à la production en série, dans le respect absolu des délais”, conclut Carol Ouchakoff.











