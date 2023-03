Publiscopie : Des PCB haute puissance et fiables pour les applications automobiles

Présent dans le monde entier depuis plus de 30 ans, le groupe international NCAB (600 personnes), d’origine suédoise et coté au Nasdaq de Stockholm, est l’un des tout premiers distributeurs mondiaux de circuits imprimés.



L’AUTOMOBILE, UN MARCHÉ MAJEUR



NCAB est une entreprise ”fabless”: ”Nous effectuons la conception et la distribution, mais la fabrication se fait dans des usines partenaires (certifiées IATF 16949, la norme de qualité de l’industrie automobile) implantées en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, explique Carol Ouchakoff, directeur général de la filiale française du groupe. Nos PCB sont réputés pour leurs performances et leur grande fiabilité (zéro défaut).”



Le secteur automobile s’est orienté vers l’électromobilité. ”En pleine expansion, cette filière est devenue l’un de nos marchés majeurs, tout particulièrement pour les applications d’électronique embarquée, depuis la gestion des batteries (chargement et récupération d’énergie, contrôle des températures, de la tension,etc.) jusqu’à la surveillance intelligente via des busbars, les convertisseurs de puissance DC-DC, la télématique, les radars,etc.”, souligne-t-il.



Plutôt orientée vers le segment premium, NCAB veille de près à ce que non seulement les PCB fabriqués chez ses partenaires (aussi bien occidentaux qu’asiatiques) soient ”de qualité irréprochable” et ”répondent exactement à la certification IATF 16949, la norme de qualité de l’industrie automobile”, mais aussi que ”ces usines respectent en tous points les exigences éthiques et environnementales”.



PCB HDI, FLEXIBLES ETSEMI-FLEXIBLES



La puissance d’achat de NCAB lui permet de proposer à ses clients équipementiers des prix tout à fait compétitifs, ainsi que de délais courts, grâce à des allocations de capacité.



NCAB leur propose une large gamme de PCB (cartes HDI, semiflexibles ou flexibles) pour des tensions élevées. ”Grâce à notre expérience, nous aidons à développer et à codesigner, si besoin, les PCB afin d’apporter des solutions à nos clients les plus exigeants.”















