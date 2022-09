Publiscopie : Des parafoudres pour vos systèmes de stockage d’énergie

L’accélération de la transition énergétique conduit au développement de la production d’énergie verte, éolienne et photovoltaïque notamment. Ces sources d’énergie étant intermittentes par nature, des systèmes de stockage d’énergie sont nécessaires pour améliorer l’efficience et la rentabilité des sites.



Pour sécuriser ces systèmes face aux risques de surtension transitoire, l’installation de parafoudres est nécessaire. Autant faire appel au spécialiste en la matière, l’entreprise CITEL.



UNE GAMME CONSACRÉE AUX ESS



Les équipes R&D de CITEL ont développé des produits adaptés pour protéger vos équipements de stockage d’énergie, en conformité avec la future norme IEC 61643-41.



” Les ESS ( Energy Storage System ) intègrent d’un côté des convertisseurs AC/DC, et de l’autre, souvent situés à distance du convertisseur, des conteneurs de batteries. Leur protection constitue un défi technique, en raison des fortes puissances en jeu.



Comparativement aux panneaux solaires qui, lors d’un court-circuit, ne génèrent qu’un courant de défaut de quelques dizaines d’ampères, les batteries de stockage peuvent développer des courants mille fois plus élevés, sous des tensions continues très élevées. Cela implique de déployer des parafoudres spécifiques, complétés, en amont, par un fusible spécial développé par CITEL ”, explique Eddy Godefroy, responsable produits.



La gamme CITEL DDC50S-21Y-1500 associée au fusible SFD50S-10-1500 est tout simplement la solution optimale pour assurer une efficacité totale des ESS contre les surtensions transitoires.













