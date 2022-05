Alors que les technologies des usines de traitement de l’eau et des stations d’épuration deviennent plus complexes et sophistiquées, il est important de les préserver des risques de dommages causés par la foudre ou les interruptions de lignes électriques. Car ceux-ci peuvent nuire à la continuité de service, voire mettre l’environnement en danger.



Pour assurer la protection de ces installations, il convient de mettre en place un dispositif efficace contre les surtensions. Autant faire appel à un spécialiste : chaque année, CITEL conçoit, fabrique et vend plusieurs millions de parafoudres.



CONTRE LES SURTENSIONS



”Nous protégeons les matériels présents sur site (appareils de mesure, commande-régulation, transmission de données), notamment avec nos dernières gammes avec fusible intégré DACF15 et DACF25, ainsi que les capteurs déportés, parfois sur de longues distances, avec des parafoudres dédiés, adaptés en tension et en fréquence”, indique Eddy Godefroy, chef de produit.



La nouvelle génération de parafoudres modulaires DACF protège la partie basse tension des équipements. Grâce au fusible intégré, le parafoudre est plus efficace, le câblage réduit, les composants moins nombreux et le coût maîtrisé.



Pour les lignes de capteurs, les gammes proposées par Citel intègrent une signalisation d’état local, afin de détecter facilement le produit à remplacer lors de la maintenance sans avoir besoin de tester l’installation (DLAS1), voire un système de télésignalisation (gamme DLATS1) reliant les différents parafoudres.













