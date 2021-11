Publiscopie : Des outils intelligents de supervision de vos machines

La sécurité de vos collaborateurs comme la productivité de vos équipements sont deux enjeux majeurs. Werma, entreprise familiale d’origine allemande, y répond avec la plus vaste gamme de solutions de signalisation du marché, fabriquée en Europe: colonnes et bandeaux lumineux, avertisseurs optiques et feux de trafic, sirènes et trompes, combinés optiques et sonores. Des solutions qui signalent les défauts de fonctionnement (mode dégradé ou arrêt) sur une machine, ou des événements (pollution, etc.) en atelier ou dans le bâtiment. ”Nous sommes reconnus pour la fiabilité de nos produits, leur robustesse en environnement difficile, et notre réactivité, avec des délais de livraison sous 48 heures”, note Stéphane Marc, directeur général de Werma France.



SMARTMONITOR AMÉLIORE LA PRODUCTIVITÉ DES ATELIERS



Depuis plus de 12 ans, WERMA équipe les machines de dispositifs de signalisation sans fil qui remontent des informations sur l’état de production des machines vers un écran de supervision. Plus de 5 000 installations ont été effectuées dans le monde. ”Nous fournissons une solution packagée simple à implémenter, paramétrer et utiliser: colonnes lumineuses en réseau, boîtier de transmission et logiciel. Cela permet au responsable de production ou au lean manager de calculer le taux d’utilisation (TRS) des machines puis d’apporter des solutions correctives.”



Enfin, Werma lancera prochainement la nouvelle version de SmartMONITOR: les informations seront stockées dans le cloud et accessibles depuis tous les terminaux: smartphone, tablette, PC.











