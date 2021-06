Publiscopie : Des outils de marquage au service de la modernisation de la production

Guider ses clients industriels dans la révolution du marquage, tel est depuis vingt ans le défi de Technomark. Au-delà du défi technologique – l’innovation permet d’inscrire toujours plus de données sur des surfaces de plus en plus petites, par micro-percussion ou laser –, la jeune équipe d’ingénieurs s’est d’emblée fixé un objectif de service. ”Notre mission, c’est d’aider les industriels à faire le meilleur usage de la traçabilité, explique Laurent Baud. Ce qui était une contrainte réglementaire peut devenir un outil majeur dans le processus de production.”



une rÉactivitÉ de start-up



Le choix de la montée en gamme ainsi que la démonstration du meilleur retour sur investissement ont permis à l’entreprise de la Loire de livrer 19 000 machines dans 47 pays.



Avec un esprit de start-up industrielle, ce fabricant français tourné vers la recherche a déposé 17 brevets, répondant à autant de besoins captés sur le terrain. ”Nos clients sont satisfaits de pouvoir compter sur notre réactivité pour l’entretien et les pièces détachées, mais ils savent surtout que notre ADN, c’est de ne pas faire comme les autres” , sourit le PDG en présentant sa 4e génération de machines.



a l’Écoute des opÉrateurs



Depuis l’étude de faisabilité technique jusqu’au microscope numérique indispensable pour vérifier le comportement de la matière après marquage, Technomark livre bien plus qu’une machine, aussi fiable soit-elle. Sachant, par exemple, le coût d’une erreur de marquage sur une pièce à forte valeur ajoutée, la fonction IDI brevetée Mark&Track intègre un système d’autofocus qui ajuste la micro-percussion en fonction de la géométrie de la pièce, fut-elle cylindrique. En outre, sachant que l’usage d’un outil compte autant que son excellence, Technomark adapte régulièrement ses postes de travail aux besoins de ses clients.













Voir la version imprimable