Publiscopie : Des nouvelles technologies de dosage sans contact

Les constructeurs et équipementiers automobiles font face à des défis en matière de production. Comment maîtriser et réduire les coûts en gagnant en précision et en efficacité ? C’est le pari de Dosage 2000, spécialiste du dosage depuis plus de 30 ans et filiale française de Nordson EFD. ” Nous évaluons les applications de dépose de fluides et préconisons, parmi une large gamme, les équipements les mieux adaptés. De nombreux fluides, nécessaires à la fabrication de pièces automobiles, sont coûteux. Nos systèmes permettent de minimiser le gaspillage de fluides et de réaliser ainsi des économies significatives ”, souligne Patrick Bonnin, directeur de Dosage 2000.



une dépose pAr Jetting précise et rApide



Les technologies innovantes de Nordson EFD permettent d’améliorer les process de fabrication en effectuant de manière précise, rapide et constante, des déposes d’adhésifs, de graisses, de produits d’étanchéité, d’encres et d’autres fluides industriels. ” Les constructeurs automobiles gagnent en rentabilité en augmentant la qualité et la production des pièces et en réduisant la maintenance. ”



L’offre Dosage 2000 s’adapte aux postes d’assemblage manuels, aux lignes de production automatisées haute cadence ou à toute autre configuration de production, comme les valves de jetting sans contact PICO Pµlse, utilisant la technologie piézoélectrique pour réaliser des déposes précises et rapides sur des surfaces lisses ou inégales à des cadences allant jusqu’à 1 000 Hz en continu. Avec toujours un seul objectif : répondre aux besoins spécifiques des clients grâce à une large gamme d’équipements de dosage pour produits mono et bicomposants.













Voir la version imprimable