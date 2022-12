Publiscopie : Des moyens d’essais innovants pour la mobilité du futur

Spécialisée dans les essais et tests concernant l’électrification des chaînes de traction, la plateforme SERMA est spécialisée dans la qualification des batteries, de l’électronique de puissance et des machines électriques.



”Nous sommes vraiment des industriels de l’essai, reconnus comme experts de la haute dynamique des lignes d’arbres et des accouplements avec des puissances allant jusqu’à 1 MW”, souligne Peter Herssens, directeur des opérations et de l’ingénierie chez SERMA Energy.



”Notre plateforme de conseil, d’expertise et de test de plus de 5 000 m² nous permet de mener des essais de performance, de fiabilité et de qualification. Notre objectif principal est de fournir des évaluations des produits de la mobilité du futur et de la décarbonation des différents modes de transport.”



UN SUIVI 4.0 dES ESSAIS GRÂCE à L’AUTOMATISATION



Un suivi en temps réel de l’ensemble des essais est automatisé par un logiciel développé par SERMA Energy, le Test Field Overview, dispatché sur plusieurs grands écrans à des points stratégiques du centre de test. Une visualisation à distance de ces informations sera accessible aux clients.



Les équipes de SERMA Energy ont également développé le logiciel POSE©, un outil de planification, de gestion globale et d’avancement d’essai entièrement automatisé. Il permet une transparence totale avec les clients puisqu’il couvre toutes les étapes, depuis la phase de négociation commerciale jusqu’à la fin du projet et de la réalisation.



Filiale du groupe SERMA, spécialiste des métiers de l’électronique, SERMA Energy bénéficie de la synergie interfiliale pour répondre à tous les besoins, du test du plus petit composant électronique jusqu’aux systèmes de traction complets.













