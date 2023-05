Publiscopie : Des mousses recyclables, toujours plus ”vertes”

Sur ses 5 sites français, le groupe Cellutec transforme la mousse et les matériaux souples, entre autres : polyéthylène (PE) réticulé et non- réticulé, polyuréthane (PU), polystyrène et PET.



Conscient des enjeux environnementaux forts autour de ces matières plastiques, il prête une attention toute particulière à la gestion de ses déchets, à travers des filières de recyclage ou de valorisation. Ainsi, il s’est doté de machines spécifiques (densifieur et broyeur) pour traiter 95% de ses déchets de PE non-réticulé. ” Les granules de PE densifié (350 kg/m3) obtenues sont réutilisées dans la filière plastique pour recréer de la matière ”, explique Stéphanie Durville, responsable communication.



Les chutes de PSE (polystyrène) sont, quant à elles, recyclées à 100%, et elles sont renvoyées aux fournisseurs qui les réutilisent dans des applications d’isolation thermique, notamment dans le bâtiment.



DES FILIÈRES DE VALORISATION VERTUEUSES



Le PE réticulé est valorisé dans une filière spéciale. Transformé en plaques agglomérées, il est utilisé pour des emplois comme le drainage de terrains de sport, le gazon synthétique, les aires de jeux d’enfants, etc.



Enfin, les chutes de polyuréthane sont compactées en balles puis retraitées pour en faire des blocs de PU aggloméré de différentes densités pour l’isolation phonique.



Le groupe réalise également une veille sur les matériaux biosourcés et mène de nombreuses expérimentations en ce sens pour élaborer des mousses plus ”vertes”.



” Nous portons également une attention toute particulière à choisir des fournisseurs proches de nos usines afin de réduire l’empreinte carbone liée au transport. ”











Voir la version imprimable