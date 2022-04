Publiscopie : Des moules high-tech, bimatière et 100 % électriques

La taille d’une entreprise est un paramètre capital dans un monde plasturgique où il faut être en mesure de traiter des commandes d’un certain volume.



Créée en 1986 à proximité de la célèbre Plastics Vallée (la plus forte concentration d’entreprises de la filière plastique en Europe), Novatra est spécialisée dans la conception, la réalisation, la mise au point et la maintenance d’outillages d’injection plastique, avec la production notamment de moules multiempreintes (de 16 à 96) pour les pièces de l’emballage pharmaceutique, le médical, la cosmétique à forte dominante bi-injection.



”Ainsi, et malgré la crise sanitaire, Novatra (10 millions d’euros de CA en 2020, 70 personnes sur trois sites, dont un dédié à la maintenance) a su maintenir son activité à un niveau extrêmement dynamique, même durant la pandémie”, explique Sébastien Cannard, directeur général.



ÀLA POINTE DE L’INNOVATION



Doté de moyens de production imposants, dont quatre machines totalement robotisées, d’outillages autorisant ”plus de 100 000 heures d’usinage chaque année” , ainsi que d’importants moyens d’essais (cinq presses), ce mouliste est à même de concevoir et produire des moules bimatière, l’une de ses grandes spécialités. ”En 2020, nous avons réalisé (pour le secteur de l’emballage médi cal) quatre moules bimatière et biétage, d’un poids de près de 6 tonnes” , souligne Sébastien Cannard.



Novatra s’est également illustrée avec la mise au point de moules à mouvements 100% électriques; ”leur fonctionnement sans huile les destine tout particulièrement aux salles blanches du médical”, précise-t-il.













