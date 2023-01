Publiscopie : Des moules de haute précision pour applications médicales

Les acteurs du médical ont besoin de moules haute précision pour de nombreuses pièces techniques intégrées à des dispositifs médicaux : protège-seringue, embouts, inhalateur, applicateur nasal, etc. Une attente à laquelle répond le savoir-faire d’ERMO, expert reconnu dans la conception et la fabrication de moules d’injection.



”Nous nous sommes équipés de flux laminaires pour produire en salles blanches sous ISO 14698. Nous sommes en croissance continue sur le médical depuis 2019. Avec, notamment, un bureau commercial en Inde, largement orienté sur ce secteur”, précise Stéphane Grossnickel, directeur commercial d’ERMO.



”Dans le médical, les moules, même de petit format, comportent souvent de nombreuses cavités (12 à 24 empreintes ou plus) et l’on est fréquemment consultés sur ce type de projet”, précise-t-il.



Autres points forts d’ERMO : l’injection bimatière et sa technologie brevetée IMA, qui réalise l’assemblage dans le moule.



des mouLes de pLus en pLus propres



ERMO s’inscrit résolument dans une démarche durable. ”L’air étant l’énergie la plus chère, nous remplaçons les entraînements pneumatiques par des servomoteurs électriques. En outre, en électrifiant, nos clients maîtrisent mieux le process et la qualité des pièces injectées. Et nous pouvons les assister à distance.”



Enfin, avec l’intégration récente d’ERPA, spécialisée dans l’automatisation et la robotisation, ERMO propose non seulement des moules, mais aussi une solution clés en main intégrant des périphériques, comme une main de préhension pour la manipulation des pièces.













