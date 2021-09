Publiscopie : Des moteurs précis et dynamiques pour vos applications

Depuis plus de 30 ans, la société TRANSTECHNIK, spécialiste en mécatronique et en gestion de mouvements, propose à ses clients toute une gamme de motorisation et d’axes linéaires permettant de répondre à un grand nombre d’applications industrielles de précision (découpe, assemblage, vissage, etc.).



Parmi les technologies maîtrisées par TRANSTECHNIK, l’entraînement direct est celle qui offre le plus d’avantages. Ces moteurs se déclinent sous plusieurs formes : les moteurs linéaires plats, les moteurs linéaires tubulaires et les moteurs couples. Quelle que soit leur architecture, ces moteurs ne sont pas reliés à un réducteur, la transmission du couple et de la force sont donc directement restitués et ne varient pas dans le temps. Ils sont précis, dynamiques et rapides. Leurs conceptions permet d’atteindre des accélérations élevées. Le contact entre le rotor et le stator étant très limité, l’entretien est quasiment nul.



mouVements FluiDes, précis



Techniquement aboutis, ces moteurs peuvent être utilisés dans des applications ou machines nécessitant des mouvements fluides et précis. Ils peuvent également être intégrés dans une mécanique de guidage sur mesure. ”Ils permettent d’atteindre de très bonnes performances en termes de cadence, de rendement, de fiabilité et de répétabilité. Ils sont modulaires et peuvent répondre aux besoins d’une grande variété de conceptions de machines”, note Xavier Franzin, responsable produits.



Pilotables par les variateurs et automates du marché, ils s’intègrent à l’Industrie 4.0. Équipés de capteurs, ils peuvent remonter un maximum d’informations (vitesse, température, position, effort) pour sécuriser votre process.













