Publiscopie : Des micropompes de dosage haute précision adaptées a votre activité

HNP Mikrosysteme (HNPM) développe et produit des micropompes et des systèmes de dosage améliorant l’ensemble de vos applications et process actuels, et ouvrant la voie à des innovations de haute technologie.



”Nous apportons ainsi une solution sur mesure partout où il est nécessaire de doser des liquides de façon précise et répétable, discrète ou continue, dans le respect de contraintes techniques fortes”, précise Myriam Pitrois, responsable de HNPM France.



fIabILIté et Longue durée de vIe



Disponibles en six séries de plusieurs tailles, dont une en Atex, les pompes mzr® se caractérisent par leur compacité, de très faibles pulsations et tensions de cisaillement, et une longue durée de vie due à leur construction mécanique et à la composition des matériaux (carbure de tungstène, céramique, etc.). Elles produisent des flux constants non pulsés et gèrent parfaitement l’usage des fluides agressifs ou corrosifs du secteur chimique.



Certaines solutions fluidiques répondent aux normes spécifiques des secteurs de la pharmacie, de la santé et de l’alimentaire. Les micropompes HNPM sont notamment utilisées pour produire les vaccins anti-Covid de type ARN messager. Robustes et fiables, elles sont également présentes sur la station spatiale internationale.



un Large éventaIL de performances



Les micropompes et systèmes de dosage HNPM couvrent une plage de débit de 1 ?l/h à 1,2 l/min et des volumes de dosage à partir de 0,25 ?l avec un CV de moins de 1 %. Elles gèrent des températures de - 60 à 200 °C, des pressions de 0 à plus de 150 bars et des viscosités de 0,1 à 1 000 000 mPas.



La gamme HNPM comprend des modules de commande intégrés au boîtier et une interface utilisateur graphique qui facilite la manipulation via la saisie directe du volume, de la vitesse et de la durée du dosage, ainsi que du nombre de répétitions.



”En employant seulement une ou deux pompes, nombre de nos clients du secteur de la cosmétique couvrent l’ensemble de leurs procédés, de l’élaboration du fluide jusqu’à son conditionnement”, confie Myriam Pitrois.



HNPM pourra, de l’idée à son industrialisation, élaborer un système complet à haute valeur ajoutée. Conçu sur mesure à partir d’un cahier des charges ou de la compréhension de vos problématiques, il sera mis au point par une équipe pluridisciplinaire qui vous soutiendra lors de sa mise en œuvre, et vous proposera une assistance technique et des formations.













