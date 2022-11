Publiscopie : Des mesures fiables pour améliorer vos performances

La PME lyonnaise Tovalia est spécialisée dans le développement de solutions de mesure.



Depuis sa création en 2013, elle répond aux besoins des industriels de l’agroalimentaire et d’autres secteurs pour optimiser le contrôle de leur production et améliorer la qualité de leurs produits. ” En fonction du produit, les paramètres de contrôle à mesurer peuvent être l’humidité, la température, le taux de protéine, de matière grasse ou de sucres , précise Olafur Jonsson, son directeur. Nos capteurs prennent instantanément des mesures en ligne pour une réaction immédiate de l’opérateur afin d’optimiser la production. ”



fiabilité et précision



Tovalia est le distributeur de la société anglo-américaine NDC Technologies/Nordson, un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication d’équipements de mesure en milieu industriel.



Les capteurs en ligne ont plusieurs bénéfices comme l’optimisation énergétique (pour limiter notamment la surutilisation de certains appareils industriels énergivores), l’augmentation de la productivité (pour limiter l’utilisation de matières premières et réduire les pertes), l’amélioration de la qualité (pour réduire les erreurs de production et assurer la stabilité entre les lots).



Ils sont très faciles à installer (audessus d’un convoyeur ou contre une conduite), rapidement opérationnels et très fiables : ” Nous sommes particulièrement réputés sur ce dernier point , complète Olafur Jonsson. Nos capteurs font l’objet de nombreux brevets et demandent très peu de maintenance. Ce qui nous assure une vraie fidélité de nos clients. ”













