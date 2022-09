Publiscopie : Des marques premium et innovantes pour vous protéger au travail

Créée en 2008, Seeds distribue plusieurs marques premium d’équipement et de protection individuelle. ” Nous sélectionnons des produits auxquels nous croyons, à la fois innovants et qualitatifs, pour avoir les meilleures références dans chaque secteur et apporter une véritable valeur ajoutée d’usage aux personnes qui vont porter ces vêtements et chaussures, ou utiliser ces accessoires tels que gants, genouillères, etc. ”, indique Nicolas Nasser, fondateur et gérant.



Seeds propose 3000 références, stockées à Bordeaux, et permet à ses clients de s’approvisionner en vêtements, chaussures, gants de travail et accessoires en bénéficiant d’une seule facturation et d’une expédition unique.



UNE SÉLECTION DE PRODUITS POINTUE ET EXIGEANTE



Pour la France, Seeds est ainsi distributeur exclusif de Carhartt, une marque de vêtements de travail haut de gamme qui conjugue à merveille style et innovation technique. ” Carhartt, c’est à la fois des tissus de haute qualité, des finitions soignées, pour des vêtements confortables, durables et résistants, avec un style sportswear et tendance. D’ailleurs plusieurs marques de mode copient aujourd’hui leurs modèles. ”



De nombreuses nouveautés ”hiver”, telles que des vestes et doudounes matelassées et recyclées, sont actuellement référencées au catalogue de Seeds, tant pour les hommes que pour les femmes.



CONFORT, RÉSISTANCE, SÉCURITÉ ET… ESTHÉTISME



Côté chaussures, Seeds étoffe sans cesse son offre. Au côté de la marque italienne Grisport, spécialiste des chaussures de sécurité au look ”randonnée” à semelles injectées, l’entreprise bordelaise propose les chaussures Vismo, à semelles collées, à l’excellent rapport qualité-prix.



Seeds travaille également avec la marque New Balance qui introduit l’esthétique du running et des baskets urbaines (sneakers) dans la chaussure de sécurité. ” Cette gamme de baskets de travail, à la fois confortables et légères, est idéale pour les salariés du secteur logistique et grande distribution qui parcourent beaucoup de kilomètres à pied au quotidien. ”



Autre nouveauté : les bottes en polyuréthane du fabricant belge Bekina, conçues pour le travail dans l’agriculture, la pêche, l’industrie ou le secteur agroalimentaire. Elles sont très isolantes, 40% plus légères que les bottes en caoutchouc ou en PVC et donc beaucoup plus confortables à porter, mais aussi plus durables.













Voir la version imprimable