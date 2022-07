Publiscopie : Des marques fortes pour répondre aux défis de l’industrie 4.0

L'agence de création et de stratégie de marque BrandSilver intervient aux étapes clés de la vie d’une entreprise : accès au marché, lancement de produit, levée de fonds, développement à l’international, repositionnement, fusion-acquisition-cession, IPO et renouvellement générationnel.



”Nous consolidons les marques existantes ou nous en créons de nouvelles. La finalité est de donner un avantage concurrentiel à l’entreprise, un terrain favorable à la croissance et au leadership sur un produit ou un secteur d’activité”, expliquent les fondateurs, Sophie Roux et Claude Gottlieb.



la marque, un capital financier et émotionnel



”Plus que jamais, les industriels doivent considérer leur marque comme un investissement. Et tout particulièrement l’industrie 4.0, alliance des techs et de l’industrie, qui doit relever de nouveaux défis” , poursuit Sophie Roux.



Hier, l’industriel hexagonal était le concurrent ou le partenaire d’entreprises issues du même creuset (formation, organisation, raison d’être…) que lui. Aujourd’hui, il est face à des acteurs de la tech, armés d’une forte culture de marque. Un gap qui se traduit par une forte pression concurrentielle et des difficultés pour fédérer de nouveaux talents, clients, partenaires, investisseurs.



Dans cet environnement hyper concurrentiel et globalisé, la marque est un repère de confiance. Faible ou dissonante, c’est un handicap. Pertinente, c’est un accélérateur.



des outils pour créer des marques attractives



Audit de marque, positionnement, plateforme de marque, création d’identité forte (création de nom, logotype, charte graphique et de langage, univers de marque, etc.), BrandSilver propose des prestations pour chaque ”moment de vie” de l’entreprise.



”Dans le cas d’une innovation, nous travaillons très en amont pour baptiser le produit. Lorsque l’entreprise sort de ses frontières, nous faisons évoluer ses marques, pour qu’elles soient à la fois plus globales et pertinentes en regard des cultures et réglementations locales.”



BrandSilver intervient aussi pour rehausser les signes de marque et les aligner sur le niveau de savoir-faire de l’entreprise, rendre perceptibles ses valeurs et son positionnement. Objectif, créer un à priori positif.



BrandSilver insiste sur la nécessité de professionnaliser la recherche de nom. Beaucoup d’entreprises s’en remettent encore trop à l’inspiration interne, sans méthode et sans tenir compte des contraintes réglementaires. À la suite d’ateliers dédiés, BrandSilver propose une sélection qualifiée et argumentée de cinq noms de marques à ses clients, facilitant le processus de décision.













